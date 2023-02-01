عقوبات أميركية ضد 22 فرداً وكياناً لدعمهم الجيش الروسي

واشنطن (وكالات)

فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات ضد 22 فرداً وكياناً في عدد من الدول قالت إنهم جزء من شبكة تدعم القطاع العسكري الروسي.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» التابع لها اتخذ الإجراءات الجديدة ضد شبكة للتهرب من العقوبات تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأضافت الوزارة أن «الإجراء جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لاستهداف جهود التهرب من العقوبات بشكل منهجي ومكثف في جميع أنحاء العالم وفضح الميسرين والعوامل التمكينية والحد من وصول روسيا إلى الإيرادات اللازمة لشن حربها في أوكرانيا».

وأشارت إلى أنها «فرضت على مدار العام الماضي عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان ينخرطون في نشاط للتحايل على العقوبات الدولية وضوابط التصدير المفروضة على روسيا».

من جانبه، قال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في تصريح تضمنه البيان، إن «محاولات روسيا لاستخدام وكلاء للتحايل على العقوبات الأمريكية تظهر أن العقوبات جعلت الأمر أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة للمجمع الصناعي العسكري الروسي لإعادة تزويد الآلة الحربية».

وشدد أدييمو على أن «استهداف الوكلاء هو أحد الخطوات العديدة التي اتخذتها، ولا تزال تتخذها وزارة الخزانة وتحالف شركائنا لتشديد إنفاذ العقوبات ضد قطاع الدفاع الروسي والمستفيدين منه وداعميه».