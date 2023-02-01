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أميركا تبحث منع روسيا من شراء احتياطي النفط

تشاك شومر، زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ
2 فبراير 2023 00:31

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الأربعاء، إن أعضاء المجلس قد ينظرون في إضافة روسيا إلى مشروع قانون أقره مجلس النواب يمنع بيع النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى الصين.
وقال شومر، ردا على سؤال من أحد الصحفيين عن عرض مشروع القانون أمام المجلس "لقد رأيت اقتراح مجلس النواب".
وأضاف شومر، عقب اجتماع أسبوعي للديمقراطيين في مجلس الشيوخ "ماذا عن روسيا؟ قد نفكر في إضافة بعض الدول الجديدة (إلى مشروع القانون)". 

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المصدر: رويترز
تشاك شومر
روسيا
عقوبات
النفط
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