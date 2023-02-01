الإمارات: مواجهة تأثيرات التغير المناخي على الأمن

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، سعيها إلى التعاون لتعميق فهم أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات الأمنية المرتبطة بالتغير المناخي، وذلك بصفتها رئيساً مشاركاً مع سويسرا وموزمبيق، لـ«مجموعة الخبراء غير الرسمية بشأن المناخ والسلام والأمن»، مؤكداً العمل على تحديد طرق عملية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على السلام والأمن.

وأوضحت بعثة الدولة، أن التغير المناخي تسبب في كوارث، من بينها حالات مدمرة من الجفاف والفيضانات وحرائق غابات وارتفاع مستويات سطح البحر. وأشارت إلى أن ذلك أصبح بصورة متزايدة جزءاً متكرراً من حياة البشر، ويؤدي إلى المنافسة على الموارد والنزوح وتفاقم الفقر، كما أسهم في زعزعة الاستقرار.

وقال السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمة عبر فيديو نشرته بعثة الدولة على «تويتر»: «إن مجلس الأمن وجه مزيداً من الاهتمام للتقاطع بين كل من المناخ والسلام والأمن».

وأضاف: «إن الإمارات تترأس خلال العام الجاري، بالمشاركة مع موزمبيق وسويسرا، مجموعة الخبراء غير الرسمية للأعضاء في مجلس الأمن حول المناخ والسلام والأمن». وذكر السفير أبو شهاب أن المجموعة منذ تأسيسها في عام 2020، سعت إلى إطلاع المجلس على المناقشات والقرارات بالأدلة والمعلومات الدقيقة حول تداعيات التغير المناخي على السلام والأمن.

ولفت إلى أنه في ضوء تكرار وفداحة الكوارث المناخية التي تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية، فإن التحديات المرتبطة بالأمن والسلام أضحت في مقدمة أجندة مجلس الأمن الدولي.

تباين الرؤى

قال السفير محمد أبو شهاب إنه على الرغم من استمرار تباين الرؤى، إلا أن الدعوات من أجل تحليل جاد أصبحت أكثر وضوحاً. وتابع السفير أبو شهاب: «بصفة الإمارات رئيساً مشاركاً لمجموعة الخبراء غير الرسمية بشأن المناخ والسلام والأمن، فإنها ستعمل على تحديد طرق عملية لمعالجة مجلس الأمن الدولي تأثيرات التغير المناخي على السلام والأمن»، مضيفاً: «يشمل ذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المبتكرة في عمليات حفظ السلام الأممية، وتعزيز القدرات والعمل الاستباقي لتمكين الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أفضل للصدمات المناخية، ولضمان أن تحليل المخاطر المناخية يعكس وجهات نظر النساء والشباب».

وشدد على أن التغير المناخي هو الأبرز في عصرنا الحالي، والمجتمعات الأكثر تضرراً تطلب وتستحق تحركاً أكثر طموحاً من قبل المجتمع الدولي.

واختتم السفير أبو شهاب كلمته بتطلع الإمارات إلى بناء إجماع داخل مجلس الأمن الدولي، عبر مجموعة الخبراء غير الرسمية من أجل إدراك ومعالجة العلاقة بين المناخ والسلام والأمن.