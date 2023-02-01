اعتقال مراهق خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في سنغافورة

سنغافورة (وكالات)

أعلنت السلطات السنغافورية أمس، اعتقال مراهق «18 عاماً» بتهمة محاولته تنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد، تستهدف معسكراً للجيش وضريحاً في أحد المساجد.

وذكرت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية في بيان أن «المتهم يدعى محمد عرفان وهو من المتأثرين بأفكار (داعش) ويروج لها عبر الإنترنت، وكان يعتزم السفر إلى الخارج للمشاركة في العنف المسلح».

ونقل البيان عن وزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري كاسيفيسو اناتان شانموغام القول إن «السلطات كانت تراقب تحركات عرفان منذ عام 2020 عندما عكف على مشاهدة مقاطع فيديو لدعاة متطرفين».

وأضافت أن «المعتقل كان يخطط لتنفيذ هجوم على معسكر أموي كوي، حيث يوجد فيلق كاديت الوطني باستخدام أسلحة بسيطة وسرقة الأسلحة النارية من غرفة الحراسة».

وذكر أن «عرفان كان يخطط أيضاً لتنفيذ هجوم بالقنابل على ضريح الحبيب نوح في مسجد الحاج محمد صالح وحمل كتيباً عن صنع القنابل من الإنترنت بهدف صنع متفجرات محلية الصنع لمهاجمة الضريح».

وأكدت إدارة الأمن الداخلي أن أفراد أسرة المعتقل لم يكونوا على علم بخططه أو نيته القيام بأعمال عنف في الخارج، كاشفة عن أن عرفان سيخضع للتأهيل الديني من قبل استشاريين مختصين، وإقناعه بمواصلة تعليمه خلال فترة الاعتقال.