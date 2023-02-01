السويد ترد على شرط تركي للانضمام إلى الناتو

ردّت ستوكهولم على شرط وضعته تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن بلاده تنفذ اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه مع تركيا بشأن الانضمام إلى الحلف، مضيفا أن حرية التعبير لم تكن جزءا من الاتفاق. وتوصلت تركيا والسويد وفنلندا إلى اتفاق حول الآفاق المستقبلية في مدريد في يونيو الماضي أثناء قمة لحلف الناتو. وأوضح الوزير السويدي، لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، أن "الدين ليس جزءا من الاتفاقية" التي تم توقيعها مع تركيا. ومؤخرا قام سياسي دنماركي-سويدي يميني متطرف بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم. وقال بيلستروم إنه يتفهم الغضب التركي من هذه الحوادث. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "موقفنا إزاء فنلندا إيجابي، ولكنه ليس إيجابيا تجاه السويد"، وذلك خلال خطاب موجه إلى نواب البرلمان الأربعاء. وتقدمت السويد وفنلندا، العام الماضي، بطلبين للانضمام إلى الحلف، ولكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا وحاولتا الفوز بتأييدها منذ ذلك الوقت. وقال أردوغان "ينبغي للسويد ألا تُعنى بعبء المحاولة في هذه المرحلة. لن نقول (نعم) لطلبهم الخاص بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما داموا يسمحون بإحراق القرآن".