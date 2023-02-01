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مناورات بين أميركا وكوريا الجنوبية بمشاركة قاذفة استراتيجية

مناورات أميركية-كوريا جنوبية (أرشيفية)
1 فبراير 2023 23:29

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها خصوصاً قاذفة استراتيجية أميركية ومقاتلات شبح، وذلك ردّاً على تهديدات كوريا الشمالية، كما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي أنّ الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.
يأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.
وشملت التدريبات قاذفة استراتيجية من طراز "بي-1بي" ومقاتلات شبح تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز "إف-22" و"إف- 35 بي" ومقاتلات من طراز "إف-35 إيه" تابعة للجيش الكوري الجنوبي، وفقا للمصدر نفسه.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن وزارة الدفاع، أنّ "هذه التدريبات الجوية المشتركة تظهر رغبة الولايات المتّحدة وقدرتها على توفير ردع واسع وقوي وموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".
تثير كل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونغ يانغ التي غالبا ما ترد عليها بتهديدات وتدريبات من جانبها.

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المصدر: وكالات
مناورات عسكرية
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