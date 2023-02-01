كييف تتأهب لهجوم روسي واسع.. والغرب يبحث الخيارات

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتفقد دبابات ليوبارد
1 فبراير 2023 23:18
تتوقع أوكرانيا تصعيداً خلال الأشهر القادمة، بعدما دعم الكرملين، اليوم الأربعاء، منح مكافآت للأفراد الذين يصيبون أسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المرسلة إلى كييف.
ويدرس أعضاء التحالف العسكري الغربي تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن أوليسكي دانيلوف، أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قوله، إنه يتوقع هجوماً جديداً.
وأضاف دانيلوف «أدرك أن المعارك الرئيسية لم تأت بعد وستحدث خلال العام الجاري، في غضون شهرين إلى ثلاثة». وتابع: «تستعد روسيا لأقوى تصعيد. إنها تجمع كل شيء تستطيعه وتجري التدريبات». وأوضح: «الدول التي تدعمنا بدأت تقديم المساعدة القصوى».
وفي إطار متصل، زار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس القوات المسلحة في أوجستدورف بولاية «شمال الراين وستفاليا» غربي البلاد، اليوم الأربعاء، لمعرفة المزيد عن دبابة القتال الرئيسية «ليوبارد 2»، التي سترسل الحكومة الألمانية 14 دبابة منها إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية أن مدريد تريد تزويد أوكرانيا بأربع إلى ست دبابات «ليوبارد».