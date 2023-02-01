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لا وثائق مصنّفة سرية في منزل بايدن بولاية ديلاوير

الرئيس الأميركي جو بايدن
1 فبراير 2023 23:13

قال محامي جو بايدن الأربعاء، إنّه لم يُعثر على أي وثائق مصنّفة سرّية خلال عملية تفتيش أجرتها سلطات إنفاذ القانون في منزل الرئيس الأميركي في ولاية ديلاوير.

وجاء هذا الإعلان بعد قرابة ثلاث ساعات من إعلان المحامي الشخصي للرئيس أنّ محقّقين من وزارة العدل سيفتّشون المنزل الواقع في ريهوبوث.

وقال المحامي بوب باور في بيان عقب عملية البحث "لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية". لكنّ المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنّها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".

وأجري البحث في ريهوبوث في عملية قال باور في وقت سابق إنّها حظيت "بدعم وتعاون تامّ من الرئيس" عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل الرئيس في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه بايدن في واشنطن.

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المصدر: وكالات
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