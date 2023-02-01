ترقب إعلان أوروبي عن خطط لتدريب 30 ألف جندي أوكراني
جنود في الجيش الأوكراني (أرشيفية)
1 فبراير 2023 21:35
تعتزم دول الاتحاد الأوروبى تدريب 15 ألف جندى إضافي، ليرتفع عدد الجنود الذين سيتم تدريبهم إلى 30 ألف جندي، حسبما قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.
وكانت مهمة التدريب المستمرة حاليا قد بدأت في نوفمبر الماضي وتستهدف تقديم تدريب فردي وجماعي ومتخصص للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لبيان صحفي.
وتساعد المهمة الجيش الأوكراني على الدفاع عن أراضيه وحماية السكان المدنيين، وتم استحداثها استجابة لطلب من أوكرانيا لتقديم الدعم لها في أعقاب الهجوم الروسي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن خطط زيادة عدد الجنود الذي تستهدفهم مهمة التدريب خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى أوكرانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وبموجب تفويض المهمة، سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في بولندا وألمانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.