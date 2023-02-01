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عربي ودولي
إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من غزة
إطلاق صاروخ
1 فبراير 2023 21:20
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت، اليوم الأربعاء، صاروخاً أُطلق من قطاع غزة.
وقال الجيش، في بيان، إنّ "صاروخاً أطلق من قطاع غزّة. تمّ اعتراض الصاروخ" بواسطة منظومة القبّة الحديدية.
يأتي إطلاق هذا الصاروخ غداة انتهاء جولة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة وشملت كلاً من مصر وإسرائيل والضفة الغربية.
وفي جولته، حضّ بلينكن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على خفض التصعيد.
في وقت سابق من الأربعاء، أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ صفّارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت الواقعة في جنوب إسرائيل وفي المنطقة المحاذية للقطاع الفلسطيني.
والجمعة، ردّت إسرائيل على صواريخ أطلقت من غزة بشنّ غارات جوية على مواقع في القطاع.
في ختام جولته، قال بلينكن، أمس الثلاثاء "من المهم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد ووقف العنف وتقليل التوترات".
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المصدر: آ ف ب
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