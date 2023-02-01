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حريق هائل بمستشفى مصري يسفر عن 3 قتلى و32 جريحاً

من الحريق
1 فبراير 2023 21:15

 لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون في حريق شب مساء اليوم الأربعاء بمستشفى النور الخيري في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة المصرية، بحسب ما كشفه مصدران أمنيان وثالث طبي لرويترز.

وقال المصدران الأمنيان إن اشتعال النيران داخل المستشفى الكائن بأعلى مسجد المحمدي جاء نتيجة ماس كهربائي في سخان بالمستشفى.

وأضافا أن النيابة العامة والمباحث الجنائية ستعاينان موقع الحريق.

وفي بيان عبر فيسبوك، أعلنت وزارة الصحة والسكان دفعها بعدد 12 سيارة إسعاف لموقع الحريق من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في البيان أن الإصابات "تراوحت بين حروق وكسور واختناقات".

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المصدر: وكالات
مصر
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