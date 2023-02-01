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تونس.. إقالة مسؤولين عقب مأساة غرق مركب مهاجرين

غرق مركب مهاجرين في تونس
1 فبراير 2023 21:04

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد أقال قيادات من الأمن في أعقاب مأساة غرق مركب للمهاجرين في جرجيس جنوب تونس.

أفادت الوزارة الداخلية، في بيان، بإقالة المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية في جرجيس.

كان سعيد وجه، أمس الثلاثاء، انتقادات لأولئك المسؤولين الأمنيين بالثكنة العسكرية بالعوينة، بشأن الملابسات التي رافقت الحادث.

وقال الرئيس التونسي، أمس في اجتماع مع مسؤولين بالثكنة العسكرية، إن هناك "قرائن" تشير إلى عملية إغراق مدبرة وراء فاجعة جرجيس التي أودت بحياة 18 شاباً في عملية هجرة غير شرعية.

وانتقد سعيد طول الإجراءات التي حالت دون ملاحقة المتورطين في المأساة.

وأثارت فاجعة غرق المركب، في سبتمبر الماضي، غضب الأهالي في جرجيس بعد التفطن إلى دفن عدد من ذويهم الغرقى من قبل السلطات المحلية دون إخطارهم.

وأفضت التحقيقات إلى معرفة هويات 11 من الغرقى فيما لا يزال تسعة في عداد المفقودين.

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المصدر: وكالات
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غرق مركب
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