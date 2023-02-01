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موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأسلحة

القبة الحديدية
1 فبراير 2023 21:02

حذّرت روسيا إسرائيل الأربعاء من تسليم أسلحة لأوكرانيا بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه "يدرس هذا الأمر".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "في ما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إنّ كلّ الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أنّنا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات الروسية".

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير، تبنّت إسرائيل موقفاً حذراً تجاه موسكو، سعياً للمحافظة على الحياد.

وشدّدت إسرائيل على العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، فيما يعيش في إسرائيل أكثر من مليون مواطن من الاتحاد السوفياتي السابق.

وحذّر الكرملين من تصعيد الحرب في حين تعهّد حلفاء أوكرانيا الغربيون إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
إسرائيل
روسيا وأوكرانيا
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