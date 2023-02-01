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عاصفة ثلجية تلغي مئات الرحلات الجوية في أميركا

لوحة في مطار تظهر إلغاء رحلات جوية
1 فبراير 2023 20:46

ألغت خطوط طيران أكثر من 1800 رحلة في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بعدما هبت عاصفة ثلجية على ولايات من تكساس إلى فرجينيا الغربية.

وأُلغيت في المجمل 1897 رحلة داخل البلاد أو إليها أو منها فيما تأجلت 750 رحلة حتى الساعة 8.41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بحسب موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات.

وقالت الخطوط الجوية "أميركان إيرلاينز"، "تؤثر عاصفة هذا الأسبوع في عملياتنا وتسببت في إلغاء عدد كبير (من الرحلات)".

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية، أمس الثلاثاء في تغريدة على موقع تويتر، أنه يمكن للمسافرين توقع بعض الظروف الثلجية في مناطق بعينها منها دالاس وفورت وورث وممفيس مما قد يرجئ رحلات معينة.

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المصدر: وكالات
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إلغاء
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