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بوتين يحدد مهمة أولوية جديدة للجيش الروسي

قصف على منطقة بيلجورود في ورسيا (أرشيفية)
1 فبراير 2023 20:35

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مهمة أولوية جديدة للجيش الروسي خلال الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الجيش الروسي لا بد أن يوقف قصف المناطق الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وكان بوتين يتحدث في اجتماع حكومي عن ترميم المنازل المتهدمة وإصلاح البنية التحتية في مناطق جنوب غرب روسيا المتاخمة لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي، في تعليقات منشورة على الموقع الإلكتروني للكرملين "بالطبع، المهمة ذات الأولوية هي استبعاد إمكانية القصف. ولكن هذا عمل الإدارة العسكرية".

ولا تقر أوكرانيا بالمسؤولية عن الهجمات داخل الأراضي الروسية.

وذكر بوتين مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم، بوصفها مناطق تضررت فيها المنازل أو تهدمت.

وقال إن الأشخاص يواجهون مشكلات "عصيبة للغاية" وإن ثمة حاجة إلى الإصلاحات والتعويضات.

وأضاف "وجد كثيرون أنفسهم في موقف صعب وخسروا منازلهم وأُجبروا على الانتقال إلى أقاربهم أو إلى أماكن سكن مؤقتة، وواجهوا انقطاع المياه والتدفئة والكهرباء".

وتكررت الهجمات في جنوب روسيا، وشملت قصف مواقع مثل المحطات الفرعية للكهرباء ومخازن الأسلحة والوقود.

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المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
قصف
روسيا
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