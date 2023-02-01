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قمة الصومال تتعهد بـ«تحرّك نهائي» ضد الإرهاب

عناصر من قوات الأمن الصومالية (أرشيفية)
1 فبراير 2023 20:23

تعهّد قادة الصومال وبلدان مجاورة خلال قمة الأربعاء «القيام بتحرّك نهائي» ضد حركة الشباب الإرهابية، فيما يتصاعد هجوم واسع النطاق ضد المجموعة المتطرفة.

وحضر رئيسا كينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر غيله ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قمة استضافها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشو.

وناقشوا عملية عسكرية منسّقة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تخوض تمرّداً في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي منذ أكثر من 15 عاماً.

وقالوا في بيان صدر بعد الاجتماع «اتفقت القمة على القيام بالتحرّك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين من أجل تحرير الصومال كاملة من عناصر الشباب الإرهابية».

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