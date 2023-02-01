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تركيا تضع شرطا لقبول عضوية السويد في الناتو

مقر حلف شمال الأطلسي «الناتو»
1 فبراير 2023 19:21

وضعت تركيا، اليوم الأربعاء، شرطا جديدا لقبول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف تركيا إيجابي إزاء طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ولكنها لا تدعم طلب السويد.
وأضاف "موقفنا إزاء فنلندا إيجابي، ولكنه ليس إيجابيا تجاه السويد"، وذلك خلال خطاب موجه إلى نواب البرلمان.
وتقدمت السويد وفنلندا، العام الماضي، بطلبين للانضمام إلى الحلف، ولكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا وحاولتا الفوز بتأييدها منذ ذلك الوقت.
وقال أردوغان "ينبغي للسويد ألا تُعنى بعبء المحاولة في هذه المرحلة. لن نقول (نعم) لطلبهم الخاص بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما داموا يسمحون بإحراق القرآن".
وفي مطلع الأسبوع، أشار إلى أن أنقرة ستوافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد.
وتريد أنقرة من هلسنكي وستوكهولم بالتحديد اتخاذ موقف أكثر صرامة من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
وتوصلت الدول الثلاث إلى اتفاق حول الآفاق المستقبلية في مدريد في يونيو الماضي أثناء قمة لحلف الناتو، لكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي في ظل تصاعد التوتر عقب احتجاجات في ستوكهولم حرق فيها سياسي دنمركي من اليمين المتطرف نسخة من المصحف الشريف.
ومن بين الدول الثلاثين، الأعضاء في الحلف، هناك دولتان فقط لم توافقا حتى الآن على منح العضوية لفنلندا والسويد هما تركيا والمجر.

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المصدر: رويترز
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حلف شمال الأطلسي
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