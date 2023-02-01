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لبنان يوقف أكثر من 500 شخص لتورّطهم في جرائم

أرشيفية
1 فبراير 2023 19:05

أوقف الجيش اللبناني 504 أشخاص من جنسيات مختلفة، خلال شهر يناير الماضي، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال الشهر الماضي، تم توقيف 504 أشخاص من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة".

وأشار البيان إلى أن من بين الجرائم والجنح "الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".

وحسب البيان، شملت المضبوطات، 135 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات".

وطبقا للبيان، سُلّم الموقوفون مع المضبوطات "إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

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المصدر: وكالات
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الجيش اللبناني
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