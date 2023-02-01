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محاولات لتحريك سفينة تعطلت في قناة السويس

حقيقة تراجع أعداد السفن في قناة السويس
1 فبراير 2023 18:42

قال مصدران بقناة السويس المصرية لـ«رويترز»، إن قاطرات تابعة للقناة تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال جريس إيميليا بعد أن تعطلت في المجرى المائي اليوم الأربعاء مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

وذكر أحد المصدرين أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم توقف السفينة الذي حدث بسبب عطل في المحركات.

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