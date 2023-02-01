الصين تواصل نشر بيانات مطمئنة عن كوفيد

واصلت الصين نشر بيانات مطمئنة بشأن الموجة الأخيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19». قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن 434 توفوا جراء «كوفيد-19» في المستشفيات في الصين يوم 30 يناير الماضي، في انخفاض حاد عن الذروة اليومية المسجلة في الرابع من يناير التي بلغت 4273 وفاة، في مؤشر جديد على تراجع موجة الإصابات التي واجهتها الصين. وأفاد المركز، في بيان، بأن نتائج عمليات المراقبة المستمرة أظهرت أنه لم يتم رصد أي سلالات متحورة جديدة. كان مسؤول صحي محلي قال، أمس الثلاثاء، إن العاصمة الصينية بكين وصلت إلى «مناعة قطيع مؤقتة» وأن تفشي «كوفيد-19» فيها يقترب من نهايته. ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكثر دولة تعدادا للسكان في العالم منذ وضع حد لسياسة «صفر كوفيد» الشهر الماضي. لكن ثمة مؤشرات تدل على أن تفشي المرض آخذ في التباطؤ». بحسب السلطات، تراجع العدد اليومي لوفيات «كوفيد» في الصين الأسبوع الماضي بـ80% مقارنة مع بداية يناير. وقال وانغ كوانيي نائب مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحافة الصينية، أمس، إن العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليونا، «اكتسبت مناعة قطيع مؤقتة تحميها». ونقلت صحيفة «بيجينغ نيوز» عنه قوله «لقد تجاوزت موجة الإصابات في بكين ذروتها وتقترب من نهايتها». أخبار ذات صلة الطب التقليدي.. أحدث أسلحة الصين في مواجهة كورونا الصين توجه باستخدام الطب التقليدي في علاج كورونا

المصدر: آ ف ب