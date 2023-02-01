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هذه الدول ترفض الطلب العسكري الجريء لأوكرانيا

مقاتلتان من طراز "إف 16"
1 فبراير 2023 16:34

بعدما وافق الغربيون مؤخرا، على إرسال دبابات لأوكرانيا، تضغط كييف من جديد لأجل الحصول على طائرات مقاتلة، وسط رفض صريح من واشنطن وبرلين ولندن.

وبحسب تقرير نشره موقع «سكاي نيوز»، فإن أوكرانيا تلح في مطالبة حلفائها الغربيين بطائرات مقاتلة تستطيع إحداث واقع جديد على أرض المعركة.

وكانت الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، قد ترددت طيلة أشهر قبل أن تقبل بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، وسط تحذيرات مستمرة من موسكو التي تنبه إلى أن "التمادي" في الدعم يزيد خطر "الاصطدام" المباشر مع الناتو.

ويحتدم النقاش حول الطائرات المقاتلة، بينما يستعر القتال في باخموت، في حين تسعى القوات الروسية إلى تطويق المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا، أجاب الرئيس الأميركي جو بايدن على نحو صريح بـ"لا".

لكن رغم التردد الأميركي، يبدو أن فرنسا وبولندا لا تستبعدان هذه الخطوة من قائمة الخيارات الممكنة، مستقبلا، رغم مغبة إثارة حفيظة موسكو.

وعندما سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، ألمح إلى أنه لا يستبعد الخطوة، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

في غضون ذلك، تحدث مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، عبر منصة "تيليغرام" عن وجود إشارات إيجابية من بولندا، من أجل مواصلة العمل للحصول على طائرات "إف 16".

وذهب وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، يوم الثلاثاء، إلى حد وصف الحصول على مقاتلات "إف 16" بالأولوية في خضم الحرب الحالية.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن هناك انطباعا في كييف اليوم، بأن الضغط صار يؤتي ثماره، والدليل هو أن أوكرانيا تحصل أو ستحصل عما قريب، على معدات وأسلحة كانت محل رفض قاطع حتى وقت قريب.
   

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