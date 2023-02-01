السويد تناشد المستهلكين توفير الطاقة قبل وصول موجة باردة

حذرت السويد، أكبر مُصدري الطاقة الكهربائية في منطقتها ، بأن الإمدادات مازالت هشة ، وذلك في تذكرة صارخة بأن أزمة الطاقة في أوروبا لم تنته،، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء .

ويأتي التحذير في الوقت الذي من المتوقع أن تهب فيه موجة باردة الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في المدن الأوروبية الرئيسية إلى العديد من الدرجات تحت المعتاد.

وباعت السويد كهرباء للخارج العام الماضي أكثر من أي دول أوروبية أخرى، ولكنها تطالب الآن المنازل والشركات بتوفير الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها فيما تتعرض الإمدادات لضغوط.

وقالت وكالة الطاقة السويدية في أحدث توقعاتها أمس الثلاثاء، "إمدادات الكهرباء متوترة حاليا ولكن مستقرة.. وهناك خطر حدوث نقص في السعة خلال ساعات الذروة في الشتاء الحالي".

ورغم أن البلاد هي جهة التصدير الأولى، فإن مجموعة الكهرباء الأوروبية "إنتسو-إي " أشارت إلى أن جنوبي السويد هي إحدى المناطق الأكثر عرضة لانقطاعات الكهرباء الشتاء الحالي بعدما أدى غلق مفاعلات في السنوات الأخيرة إلى خفض عمليات توليد الطاقة المتاح.