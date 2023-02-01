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نائب المستشار الألماني يعارض توريد مقاتلات لأوكرانيا

نائب المستشار الألماني يعارض توريد مقاتلات لأوكرانيا
1 فبراير 2023 11:55

عارض نائب المستشار الألماني روبرت هابيك توريد مقاتلات لأوكرانيا. وتحدث هابيك في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" مساء أمس الثلاثاء عن "عمل توازني" بين تقديم "أقصى دعم" لأوكرانيا وضمان عدم تحول ألمانيا لطرف في الحرب، وقال: بالطبع ليس من الواضح تماما أين يسري الحد الفاصل".

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وذكر هابيك أنه وفقا لما يعرفه ستحتاج أوكرانيا إلى صيانة من الغرب حال حصولها على مقاتلات غربية، وهو ما قد يعني "على الأرجح" تجاوز الحد الفاصل، موضحا أنه من الصواب تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية، وقال: "في النهاية هناك فرق بين الدبابات الحربية والطائرات المقاتلة". وعن الدبابات القتالية قال هابيك: "لقد ترددنا لفترة، وربما لفترة طويلة للغاية، في اتخاذ هذا القرار"، مضيفا في المقابل أنه كان من الصواب الإصرار على اتخاذ هذا القرار بالاشتراك مع الأميركان، وقال: "لقد ساهم ذلك أيضا في مشاركة الأميركان في الأمر. لم يكن ذلك ممكنا من قبل"، مضيفا أنه يتعين الآن أن يتم تجهيز أوكرانيا بالدبابات بسرعة. ورفض المستشار أولاف شولتس مرارا طلب كييف بتسليم طائرات مقاتلة لمواجهة الحرب ضد روسيا. كما استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن أول أمس الاثنين تسليم طائرات من طراز "إف 16-". من ناحية أخرى لم يعط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضا قاطعا، لكنه قال يوم الاثنين إنه لا ينبغي أن يكون للأسلحة تأثير تصاعدي ويجب ألا تمس الأراضي الروسية، بل يجب استخدامها للدفاع فقط.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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