الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية في العراق

أرشيفية
1 فبراير 2023 10:19

 قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ثمانية صواريخ استهدفت اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة.
ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجيَّة السعودي يصل إلى بغداد
انخفاض قيمة العملة والتضخم يهددان بعودة الاحتجاجات في العراق
المصدر: رويترز
كردستان العراق
العراق
صواريخ
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو
اليوم 16:22
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
الرياضي
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
اليوم 16:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©