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أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا

النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
1 فبراير 2023 07:31

 قال مسؤولان أميركيان مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى. 

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
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أميركا
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