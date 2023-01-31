شولتس متفائل بإبرام اتفاقية تجارة مع أميركا اللاتينية
لولا دا سيلفا (يمين الشاشة) يلتقي المستشار الألماني شولتس
1 فبراير 2023 01:26
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله حيال سرعة إبرام اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والتجمع التجاري لدول أمريكا اللاتينية "ميركوسور". وخلال زيارته الحالية للبرازيل، قال شولتس الثلاثاء إن "هناك استعدادا لإنهاء الأمر أخيرا"، وأردف أنه "ينبغي استغلال هذا الحماس من خلال القيام بمحاولة من بروكسل الآن لإنهاء الأمر وبالتالي تعزيز الازدهار في دول ميركوسور والاتحاد الأوروبي". والبرازيل هي المحطة الأخيرة في جولة شولتس في أميركا اللاتينية التي استغرقت أربعة أيام. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999 حول إبرام هذه الاتفاقية مع المجموعة التي تضم إلى جانب البرازيل كلا من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي. وستخلق هذه الاتفاقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 700 مليون شخص.