العراق يبحث مع التحالف ضد الدولي تحديد المهام

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، أن الحكومة العراقية شكلت وفدا أمنيا عراقيا للدخول في مفاوضات مع التحالف الدولي لتنظيم شكل العلاقة المستقبلية وتحديد المهام والحضور في العراق وأن هناك حوار جدي مع التحالف الدولي. وقال السوداني، في مقابلة مع تلفزيون "العراقية"، إن "موقف الحكومة العراقية الحالية هو أن العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية وأن لدى العراق حاليا أجهزة أمنية وقتالية قادرة على ضبط الأمن إزاء أي تهديد أيا كان". وأضاف "أن تواجد قوات التحالف الدولي في العراق بحاجة إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة من حيث تواجد القوات القتالية والتدريب والتنسيق الأمني وتحديد المدة الزمنية لبقاء القوات بشكل شفاف وقانوني".