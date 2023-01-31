بلينكن يبحث الأزمة الأوكرانية خلال زيارة للصين

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبحث مع مسؤولين صينيين الأزمة الأوكرانية خلال زيارته للصين يومي الخامس والسادس من فبراير. أضاف كيربي للصحفيين أنه تم تهميش المحادثات الخاصة بعدة قضايا، مثل جيشي البلدين وتغير المناخ، عندما احتجت بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي. وأردف أن بلينكن سيسعى إلى "إعادة إحياء و/أو إنعاش" المحادثات حول هذه القضايا. وقال كيربي "أعرف أنه يتطلع إلى أن يكون قادرا على معالجة كل هذه القضايا"، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا "ستكون من بين تلك القضايا التي يمكننا أن نتوقع أن يطرحها الوزير خلال وجوده هناك".