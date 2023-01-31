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البابا فرنسيس يندّد بـ"الاستعمار الاقتصادي"

البابا فرنسيس يلقي كلمة في الكونغو
1 فبراير 2023 00:53

ندّد البابا فرنسيس، الثلاثاء، في مستهل زيارته إلى الكونغو الديمقراطية بـ"الاستعمار الاقتصادي"، قائلا "ارفعوا أيديكم عن أفريقيا!".
وفي خطاب ألقاه بالإيطالية أمام مسؤولين ودبلوماسيين في القصر الرئاسي، قال البابا "توقفوا عن خنق أفريقيا، إنها ليست للاستغلال، ولا هي أرض للخراب والنهب. لتبن أفريقيا مصيرها".
ولقى هذا النداء صدى خصوصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتمتع بثروة هائلة وتربة خصبة ويبلغ عدد سكانها حوالى 100 مليون نسمة.
و"الاستعمار الاقتصادي" صنيعة شركات دولية وبلدان بعيدة.
تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية عودة ظهور حركة مسلحة في إقليم "شمال كيفو"، المقاطعة الواقعة على الحدود مع رواندا.
وفي كلمة ألقاها قبل خطاب البابا، جدّد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي التأكيد على هذه الاتّهامات وقال "بالإضافة إلى الجماعات المسلحة، ترتكب قوى خارجية متعطّشة للموارد المعدنية الموجودة تحت أرضنا فظائع وحشية".
وتنتشر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عشرات الجماعات المسلحة تستهدف المدنيين وبينها متطرفون. وتأتي هذه الزيارة أيضا بعد أسبوعين من هجوم دموي تبناه تنظيم داعش الإرهابي على كنيسة في شمال كيفو.
في خطابه حضّ البابا فرنسيس الكونغوليين على تجنّب "الانزلاق إلى القبلية والمعارضة" وشجع على العودة إلى "إرادة المصالحة والإصرار على الرجوع إليها (...) من أجل مستقبل مشرق بالسلام والازدهار".

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المصدر: آ ف ب
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الكونغو الديمقراطية
الاستعمار الاقتصادي
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