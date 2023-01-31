مقتل 10 إرهابيين في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت مصادر صومالية أمس، مقتل 10 عناصر من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية على الأقل في قتال عنيف بين المقاتلين وبين القوات الحكومية والعشائر المتحالفة معها في إقليم «جلجدود» وسط الصومال.

وأضافت المصادر أن القوات المتحالفة شنت هجوماً على مقاتلي حركة «الشباب» الذين كانوا متجمعين في منطقة «عيل غرف» لشنّ هجوم على منطقة «غوبو» في إقليم هيران المجاور لإقليم «جلجدود».

من جهتهم، أوضح مسؤولون عسكريون أنهم تلقوا معلومات عن تحركات المقاتلين ما جعلهم يشنون هجوماً مباغتاً عليهم ويلحقون بهم خسائر فادحة.