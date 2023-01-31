الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 10 إرهابيين في الصومال

جندي صومالي خلال المواجهات مع الإرهابيين في مقديشو (رويترز)
1 فبراير 2023 01:46

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إجراءات أمنية في مقديشو عشية قمّة حول مكافحة الإرهاب
الجفاف يهدّد 22 مليون  شخص في القرن الأفريقي

أعلنت مصادر صومالية أمس، مقتل 10 عناصر من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية على الأقل في قتال عنيف بين المقاتلين وبين القوات الحكومية والعشائر المتحالفة معها في إقليم «جلجدود» وسط الصومال.
وأضافت المصادر أن القوات المتحالفة شنت هجوماً على مقاتلي حركة «الشباب» الذين كانوا متجمعين في منطقة «عيل غرف» لشنّ هجوم على منطقة «غوبو» في إقليم هيران المجاور لإقليم «جلجدود».
من جهتهم، أوضح مسؤولون عسكريون أنهم تلقوا معلومات عن تحركات المقاتلين ما جعلهم يشنون هجوماً مباغتاً عليهم ويلحقون بهم خسائر فادحة.

الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©