انطلاق مؤتمر «جوبا للسلام» في الخرطوم بمشاركة دولية

الخرطوم (الاتحاد)

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، أعمال مؤتمر «اتفاق جوبا للسلام»، بمشاركة دولية، في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وبدأ المؤتمر برعاية «الآلية الثلاثية» التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل.

ويشارك في المؤتمر ما يفوق 450 مشاركاً، أكثر من 350 منهم وصلوا من ولايات السودان المختلفة خاصة، تلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

وجدد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس «التزام الآلية الثلاثية دعم الاتفاق الإطاري، وصولاً إلى حل نهائي للأزمة السياسية في البلاد».

وقال بيرتس في كلمته أمام المؤتمر: إن «بعثة الأمم المتحدة موجودة بناء على رغبة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري من المكونين المدني والعسكري لتيسير العملية السياسية النهائية».

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الطاهر حجر في كلمته أمام المؤتمر، إن «الاتفاق الإطاري هو مرتكزنا للدولة المدنية الديمقراطية التي يسعى لها الجميع». ودعا حجر، رئيس حركة «جيش تحرير السودان» عبد الواحد محمد نور، ورئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال» عبد العزيز الحلو، إلى الالتحاق بالسلام، ودعم الاتفاق السياسي النهائي.