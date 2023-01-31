خبراء لـ«الاتحاد»: ضغوط القوى السياسية تقيد عمل الحكومة العراقية

هدى جاسم (بغداد)

أنهت الحكومة العراقية 100 يوم من عمرها الذي بدأ بعد أزمة سياسية خانقة منذ إجراء الانتخابات عام 2021، سبقتها احتجاجات عارمة راح ضحيتها العشرات.

وأشار مراقبون إلى أن الأزمات التي مرت على العراق خلال الـ20 عاماً الماضية كفيلة بإعطاء السوداني مهلة أكبر ليتمكن من إيجاد حلول مناسبة للأزمات.

واعتبر أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، أن بعض ملامح الإصلاح السياسي والاقتصادي قد تحققت في استرداد بعض الأموال المنهوبة والقبض على شخصيات فاسدة.

وبين البدراني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحكومة ورغم مرور الـ 100 يوم من عمرها حاولت أن تفرض وجودها في الداخل والخارج، لكنها ما تزال مقيدة الحركة بفعل ضغط القوى السياسية عليها.