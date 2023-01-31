مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

القاهرة، تل أبيب، رام الله (الاتحاد، وكالات)

طرحت القاهرة مبادرة لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، فيما جددت واشنطن رفضها أي خطوات تقوض حل الدولتين. وعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اجتماعاً مع رئيسي جهازي المخابرات المصرية عباس كامل، والأردنية أحمد حسني.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» التي ذكرت أن «كامل وحسني نقلا رسالة دعم وتضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الله الثاني».

وأضافت أن «الرسالة أكدت على دعم مصر والأردن للرئيس محمود عباس، وفلسطين وشعبها والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة».

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني على أهمية استمرار التنسيق مع الجانبين المصري والأردني.

وبحسب المصادر لقناة «العربية»، نقلت القاهرة رسائل السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي، كما طالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف التصعيد دون أي شروط.

وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى عدداً من المطالب لمدير المخابرات المصرية لنقلها للجانب الإسرائيلي، على رأسها وقف التصعيد العسكري في الضفة الغربة ووقف الاعتقالات العشوائية وهدم المنازل.

وبحسب المصادر، سترسل القاهرة وفداً أمنياً إلى تل أبيب لبحث وقف التصعيد ولنقل طلبات السلطة الفلسطينية ورسائل الفصائل الفلسطينية. وطالب مسؤولون مصريون تل أبيب بضرورة عدم توسيع التصعيد إلى قطاع غزة ومدن فلسطينية أخرى.

وبحسب المصادر، طالبت تل أبيب بمهلة للرد على المطالب المصرية التي قدمتها القاهرة بشأن وقف التصعيد الحالي، ومصر الآن تنتظر الرد.

وأضافت المصادر أن تل أبيب تربط وقف التصعيد بوقف العمليات الفردية التي تحدث ضد الإسرائيليين في أماكن مختلفة.

من جهتها، طالبت مصر الفصائل الفلسطينية بضرورة عدم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والتزام التهدئة، وأعطتهم وعداً بأن القاهرة ستعمل على وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب المصادر، تسعى مصر للوصول إلى اتفاق بحد أقصى خلال الأسبوع المقبل لوقف التصعيد والعودة إلى التشاور بشكل أوسع برعاية مصرية مع طرح كل طرف مطالبه. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن بلاده تعارض أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله التي وصلها مع الموفد المرافق له، في آخر محطات جولته بالشرق الأوسط التي شملت مصر وإسرائيل.

وجدد بلينكن دعوته لنزع فتيل العنف المتصاعد، ودعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال: «نرى أفقاً منحسراً من الأمل بالنسبة للفلسطينيين، وهذا يجب أن يتغير»، مشيراً إلى معارضته سياسات الهدم والطرد، والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة.

وأعلن عن أن «الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين».