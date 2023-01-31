اشتباكات بين الميليشيات في محيط مطار طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الميليشيات في محيط مطار طرابلس الدولي بهدف السيطرة على المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، أن محيط مشروع إنشاء صالة مطار طرابلس الدولي، وطريق المطار، شهد إطلاق نار متبادلاً بين مجموعات مسلحة تتنافس للسيطرة على المنطقة.

ونشرت تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي مصورة تسمع فيه أصوات إطلاق النار، ذكرت أن الاقتتال يجري بين مجموعات تابعة لوزارة الداخلية، وأخرى لوزارة الدفاع، في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وفي سياق آخر، أعلن أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، أمس، مقاطعتهم لجلسة مخصصة لمناقشة ملف تغيير المناصب السيادية، وطالبوا بضرورة التركيز على إقرار قانون الانتخابات أوّلاً، في خطوة تعكس خلافات وانقساماً داخل المجلس بشأن أولويات المرحلة القادمة.

والأسبوع الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة، انتهاءه من فرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية للدولة، ودعا أعضاءه للحضور في جلسة عامة من أجل مناقشة آلية اختيار شاغلي هذه المناصب.