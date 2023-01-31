حملات نسائية ضد «الحوثي» لحماية التراث اليمني

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

أطلقت يمنيات حملة شعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورهن بالزي التراثي لمواجهة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية القضاء على الهوية الشعبية والزي التقليدي.

وعلقت سيدات يمنيات على الحملة بأن ممارسات الميليشيات الحوثية التي تخالف العادات والتقاليد لن تنال منهن وسيواصلن حماية هويتهن الثقافية في الملابس والحياة، ورفضهن لكافة أنواع الأذى للمرأة، والتي وصلت لانتقاص حقوقها من السفر والحركة والتعليم.

وأكدت نورا الجروي رئيس تحالف «نساء من أجل السلام» في اليمن أن ميليشيات الحوثي شددت الخناق خلال الفترة الأخيرة على النساء في مناطق سيطرتها وفرضت زياً غريباً عليهن، فقمن بنشر صور الأزياء الشعبية التي تتميز بالألوان الزاهية على عكس ما يفرضه «الحوثي» من ملابس سوداء فقط.

وأكدت الجروي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن اليمنيات لن يقبلن ما تحاول الميليشيات الإرهابية فرضه عليهن، حيث تعمد الميليشيات إلى ممارسة ذات الممارسات التي يمارسها تنظيما «القاعدة» و«داعش».

بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أن المرأة اليمنية ظلت طوال العقود الماضية عنصراً فاعلاً في المجتمع وشريكاً حقيقياً للرجل من دون أن يمارس أحد عليها أي وصاية من أي نوع، خاصة في زيها الذي يعكس الهوية أو في حركتها وتنقلاتها وأنشطتها في مختلف جوانب الحياة، حتى جاءت الميليشيات الإرهابية لتمارس عليها «الوصاية» بأبشع صورها ضمن سلوك ممنهج ومصطنع مرتبط بأجندته الخارجية. وأضاف المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي عملت منذ الانقلاب على إيقاع أكبر قدر من الأذى بحق كل فئات المجتمع، ونالت المرأة جزءاً كبيراً من هذا الأذى الذي شمل كل جوانب حياتها، خاصة محاولته فرض أفكاره العنصرية عليها.

وشدد المقطري على أن ميليشيات الحوثي تنتهك حقوق النساء ابتداءً من سجن عدد كبير منهن مروراً بالتضييق عليهن من المشاركة في الأنشطة العامة، وفرض قيود مشددة على تنقلاتهن بين المدن، وصولاً إلى فرض شروط وقيود على ملابسهن، كجانب من حربها على مظاهر التراث والهوية لتثبيت مشروعه الظلامي العنصري.

ولفت المحلل السياسي إلى حرص اليمنيين رجالاً ونساءً على الارتباط بالهوية والتراث في حياتهم، ما دفع النساء لإطلاق حملة إلكترونية للتعريف بالزي التقليدي ذي الخلفية التراثية في رد صارم على ممارسات «الحوثي» ورفضاً له.

واعتبر خبراء أن حملات سيدات اليمن هذه تمثل استفتاء حقيقياً على رفض اليمنيين لـ«الحوثي» ومؤشراً لمستقبل جماعته الإرهابية التي اختطفت أكثر من 1700 امرأة منذ عام 2014، بخلاف عمليات التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلات في سجون الانقلابيين.