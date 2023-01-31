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«الرئاسي اليمني» يرحب بجهود تجديد الهدنة

العليمي مستقبلاً وفد السفراء الأوروبيين (من المصدر)
1 فبراير 2023 01:47

عدن (الاتحاد)

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رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بجهود الوسطاء الإقليميين والدوليين من أجل تجديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي في عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لدى اليمن أمس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
ورحب رئيس مجلس القيادة بـ«جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والوسطاء الإقليميين والدوليين من أجل تجديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل والدائم والعادل الذي يلبي كافة التطلعات في التنمية والاستقرار، وبناء دولة القانون، والمواطنة المتساوية».

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
رشاد العليمي
اليمن
الاتحاد الأوروبي
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