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اليمن.. 3 قتلى من «القاعدة» بغارة أميركية في مأرب

اليمن.. 3 قتلى من «القاعدة» بغارة أميركية في مأرب
1 فبراير 2023 01:44

عدن (الاتحاد)

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أعلن مصدر يمني حكومي، أمس، بسقوط 3 قتلى من تنظيم «القاعدة» الإرهابي إثر هجوم بطائرة مسيرة أميركية في محافظة مأرب وسط البلاد.
وأوضح المصدر أن «طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية هاجمت سيارة تقل 3 أشخاص قرب محطة للوقود في مديرية وادي عبيدة بمحافظة مأرب».
وأضاف أن «الأشخاص الثلاثة يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، قتلوا جراء الغارة الجوية»، ولفت إلى أن الأشخاص قدموا مؤخراً من خارج محافظة مأرب، ولم يتم معرفة هوياتهم.
بدورها، تناقلت وسائل إعلام محلية أن من بين القتلى القيادي في تنظيم «القاعدة» حسان الحضرمي، الذي ينشط في صنع العبوات الناسفة والمتفجرات.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات اليمنية أو الأميركية بشأن هذه الغارة.
وينشط تنظيم «القاعدة» بين فترة وأخرى بعدد مناطق في اليمن، وينفذ عمليات إرهابية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية.
كما تنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة بطائرات من دون طيار ضد عناصر «القاعدة» في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي، فيما أخرى أدت إلى خسائر بصفوف المدنيين، وفق تقارير حقوقية.

تنظيم القاعدة
أميركا
اليمن
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