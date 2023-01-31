«الناتو» يدعو لتعزيز العلاقات مع اليابان

طوكيو (وكالات)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، إلى تعزيز العلاقات مع اليابان لمواجهة التحديات العالمية التي تشكلها الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أمس، خلال زيارته قاعدة «إيروما» التابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية شمال العاصمة طوكيو.

وتعهد رئيس وزراء اليابان، كيشيدا فوميو، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بمزيد من تعزيز التعاون بين الجانبين.

وغرد ستولتنبرج عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عقب الاجتماع، بأن اليابان «شريك قوي من أجل السلام»، مضيفاً: «معا نستطيع أن نتعامل مع التحديات المشتركة، وبينها الأزمة الروسية الأوكرانية». وجاء في البيان المشترك: «يمر العالم بمنعطف تاريخي في بيئة أمنية هي الأشد حدة وتعقيداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، مشيراً إلى أن «الحلف» واليابان «شريكان موثوقان ومحايدان»، يتبنيان قيما مشتركة.

وأكد الجانبان «تحول ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على نحو سريع»، وقالا إن «تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي، باستخدام القوة أو عبر القمع، غير مقبول في أي بقعة من العالم».