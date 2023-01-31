واشنطن وسيؤول تتعهدان بتوسيع التدريبات العسكرية

سيؤول (وكالات)

أجرى وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، والأميركي لويد أوستن، أمس، مباحثات بشأن الردع أمام التهديدات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية المتزايدة وقضايا أمنية أخرى.

وتأتي المباحثات في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لتعزيز الردع، من خلال التدريبات العسكرية المشتركة المعززة والتعاون الثلاثي مع اليابان، في أعقاب استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه يتصدر أجندة المباحثات جهود الحلفاء لتعزيز مصداقية التزام أميركا الخاصة بـ «الردع الممتد» بالنسبة لاستخدام مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، وتشمل النووية، للدفاع عن الدول الحليفة.

وتطرق الوزيران إلى مناقشة التدريبات التي تعتزم الدول المتحالفة إجراءها في الولايات المتحدة الشهر المقبل بناء على سيناريو الاستخدام المحتمل لكوريا الشمالية للأسلحة النووية، بحسبما قال مراقبون.

وكان وزير الدفاع الأميركي وصل سول أمس الأول في زيارة لمدة 3 أيام، ضمن جولة إقليمية تشمل الفلبين.