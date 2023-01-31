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المجر توجه اتهاماً للسويد بشأن الانضمام إلى «الناتو»

أرشيفية
1 فبراير 2023 00:00

اتّهمت المجر الثلاثاء السويد بـ «الغباء» على خلفية إقدام متطرّف على حرق مصحف في ستوكهولم في واقعة دفعت تركيا إلى تعليق مفاوضات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وتركيا والمجر هما البلدان الوحيدان اللذان لم يصادقا بعد على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

لكنّ قراراً اتّخذته الشرطة السويدية بالسماح بتنظيم تحرّك احتجاجي عمد خلاله ناشط يميني متطرّف إلى إحراق مصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم في وقت سابق من الشهر الحالي، أثار غضباً عارماً في أنقرة.

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في بودابست، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن إحراق كتاب مقدّس لديانة أخرى عمل «غير مقبول».

واعتبر أن التحجّج بأن الفعل تكفله «حرية التعبير» أمر ينطوي على «غباء»، في إشارة إلى بيان أصدره رئيس الوزراء السويدي إثر الواقعة.

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المصدر: وكالات
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