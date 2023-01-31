أميركا توجه اتهاماً لروسيا بشأن معاهدة نووية

اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، روسيا بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» وهي آخر اتفاق في مجال نزع السلاح النووي يربط البلدين. واتّهمت وزارة الخارجية الأميركية، موسكو بتعليق عمليات تفتيش وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمها بتوسيع ترسانتها النووية إلى ما يفوق الحدّ المتوافق عليه بموجب المعاهدة. وطلب الجمهوريون، الذين يملكون الغالبية في مجلس النواب، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إبلاغهم بحلول الثلاثاء ما إذا كانت روسيا تنتهك هذه المعاهدة. واعتبر متحدث باسم الخارجية أن «روسيا لا تحترم الالتزام الذي تفرضه عليها معاهدة نيو ستارت لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها». وأكد أن أمام روسيا «مساراً واضحاً للعودة إلى الامتثال الكامل» للمعاهدة. وأواخر العام الماضي، أعلنت موسكو إرجاء اجتماع كان مقرراً نهاية نوفمبر بين الروس والأميركيين بشأن عمليات تفتيش في إطار هذه المعاهدة، متّهمةً واشنطن بـ «العدائية». يعود آخر اجتماع لهذه اللجنة إلى أكتوبر 2021. في رسالة نشرت الأسبوع الماضي، أكد رؤساء لجان نافذة في الكونجرس الأميركي أن أفعال روسيا وتصريحاتها «تثير في الحد الأدنى مخاوف خطرة متعلقة بامتثالها» لمعاهدة «نيو ستارت». وهذه المعاهدة هي آخر اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم. فور انتخابه في يناير 2021، مدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق لمدة خمس سنوات، حتى العام 2026. ووقّعت المعاهدة في 2010. وهي تنصّ على حدّ ترسانتي البلدين بـ 1550 رأساً نوويةً لكلّ منهما كحدّ أقصى، وهو ما يمثّل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدّد العام 2002. كذلك، تحدد عدد منظومات الإطلاق والطائرة القاذفة الثقيلة بـ 800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرّات عدّة. أخبار ذات صلة صواريخ دفاع جوي من فرنسا وإيطاليا لأوكرانيا قريبا 11 قتيلاً بضربات جوية على أوكرانيا

المصدر: آ ف ب