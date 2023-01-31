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بايدن والعاهل الأردني يجتمعان بالبيت الأبيض

أرشيفية
31 يناير 2023 22:15

قالت السفارة الأردنية في واشنطن اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي بايدن سيستقبل الملك عبد الله لإجراء محادثات بالبيت الأبيض يوم الخميس.

ويزور الملك عبد الله واشنطن حاليا والتقى مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي بمبنى الكونجرس (الكابيتول) في وقت سابق اليوم.

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