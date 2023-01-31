مصر وروسيا تبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي في روسيا الاتحادية مواضيع عدة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في حسابه على موقع فيسبوك، إن "شكري استمع لشرح مطول من المسؤول الروسي لتطورات الأزمة" الأوكرانية.
وأكد شكري، خلال اللقاء الذي عقد خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الروسية موسكو، "أهمية تغليب الحل السياسي لإنهاء تلك الأزمة، والتي تمتد تبعاتها الكبيرة دوليا وإقليميا بما يؤثر بشكل كبير على الدول النامية ومنها مصر".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "المشاورات تناولت أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وسبل دفعها قدما بما يحقق مصالح البلدين، حيث تمت الإشادة بتاريخ العلاقات الروسية المصرية بما يشكل ركيزة صلبة لتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وأبرزها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وحرص الجانبان على إظهار الاهتمام بالاحتفال في أغسطس القادم بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.