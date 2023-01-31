الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

"فايزر" تحقق إيرادات وأرباحاً قياسية

ممرض يحضر جرعة من لقاح"فايزر" المضاد لكورونا
31 يناير 2023 21:47

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر"، اليوم الثلاثاء، تحقيق أرباح قياسية خلال العام الماضي، في حين تتوقع تباطؤ الإيرادات خلال العام الحالي.

وذكرت الشركة، المطورة لأحد اللقاحات الرئيسية المضادة لفيروس كورونا في العالم، أن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت 100,3 مليار دولار أميركي، وهي أعلى إيرادات في تاريخها.

وحققت الشركة نموا تشغيليا بنسبة 30%، في حين زادت أرباحها بنسبة 43% إلى 31,3 مليار دولار.

وقالت الشركة إن ازدهار مبيعاتها من عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا المستجد أسهم في زيادة إيراداتها.

في الوقت نفسه، تتوقع الشركة تراجع إيراداتها خلال العام الحالي لتتراوح بين 67 و71 مليار دولار، مع انحسار جائحة كورونا وتراجع الطلب على اللقاحات والأدوية المرتبطة بها.

وزادت أرباح المساهمين بعد وضع العوامل الخاصة في الحساب خلال العام الماضي بنسبة 62% سنويا إلى 6,58 دولار للسهم الواحد، في حين تتوقع الشركة أرباحا تتراوح بين 3,25 و3,45 دولار للسهم خلال العام الحالي.

المصدر: د ب أ
فايزر
أرباح
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©