"فايزر" تحقق إيرادات وأرباحاً قياسية

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر"، اليوم الثلاثاء، تحقيق أرباح قياسية خلال العام الماضي، في حين تتوقع تباطؤ الإيرادات خلال العام الحالي. وذكرت الشركة، المطورة لأحد اللقاحات الرئيسية المضادة لفيروس كورونا في العالم، أن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت 100,3 مليار دولار أميركي، وهي أعلى إيرادات في تاريخها. وحققت الشركة نموا تشغيليا بنسبة 30%، في حين زادت أرباحها بنسبة 43% إلى 31,3 مليار دولار. وقالت الشركة إن ازدهار مبيعاتها من عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا المستجد أسهم في زيادة إيراداتها. في الوقت نفسه، تتوقع الشركة تراجع إيراداتها خلال العام الحالي لتتراوح بين 67 و71 مليار دولار، مع انحسار جائحة كورونا وتراجع الطلب على اللقاحات والأدوية المرتبطة بها. وزادت أرباح المساهمين بعد وضع العوامل الخاصة في الحساب خلال العام الماضي بنسبة 62% سنويا إلى 6,58 دولار للسهم الواحد، في حين تتوقع الشركة أرباحا تتراوح بين 3,25 و3,45 دولار للسهم خلال العام الحالي.

المصدر: د ب أ