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فرنسا تزود أوكرانيا بأسلحة متطورة

جنود يطلقون قذائف من مدفع "سيزار" الفرنسي
31 يناير 2023 20:53

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ 12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار" تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف.

وأوضح لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف، أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.

ساهمت مدافع "سيزار"، إلى جانب مدافع غربية مثل الألمانية "بانزرهابيتز 2000"، العام الماضي في مساعدة أوكرانيا.

هذه المدافع، وهي من عيار 155 ملم، تُركب على شاحنات ويصل مداها إلى 40 كلم، ويمكن تغيير موقعها قبل أن يتمكن العدو من رصدها والرد على إطلاق النار.

وقال لوكورنو إن الدفعة الجديدة من ستسلم في الأسابيع القادمة.

وعرضت الدنمارك، من ناحيتها، تقديم أسطولها المكون من 19 مدفع "هاويتزر" إلى أوكرانيا.

في مطلع ديسمبر، كانت فرنسا سابع أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، بحسب بيانات عسكرية ومالية جمعها معهد الاقتصاد العالمي للاستشارات ومقره في ألمانيا، دون احتساب تعهدات كبيرة بمعدات عسكرية الشهر الماضي.

المصدر: آ ف ب
مدفع قيصر
مدافع "هاوتزر"
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