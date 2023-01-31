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بايدن يبحث مع زيلينسكي مطالب أوكرانيا بشأن الأسلحة

جو بايدن لدى استقباله زيلينسكي (أرشيفية)
31 يناير 2023 20:30

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.

وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد ب "لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا.

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