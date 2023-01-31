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عراقية توهم بموتها من خلال قتل شابة تشبهها

الشرطة الألمانية (أرشيفية)
31 يناير 2023 20:16

أفادت شرطة مقاطعة بافاريا الألمانية بأنها تشتبه في أن شابة ألمانية من أصول عراقية تبلغ 23 عاماً أقدمت بمساعدة شريك لها على قتل شابة تشبهها لكي تدعي أنها ماتت وتتمكن من التواري "بسبب مشاكل عائلية".
عُثر في 16 أغسطس 2022 على جثة امرأة تبلغ 23 عاماً قتلت طعناً بسكين داخل سيارة في إنغولشتات (بافاريا، جنوب ألمانيا). واعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة بد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.
ولكن في اليوم التالي، بعد تشريح الجثة، اتضح أن الضحية امرأة أخرى وأن القتيلة المزعومة حيةٌ تُرزق.
وبيّنت تحقيقات شرطة إنغولشتات أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة رتبت مؤامرة القتل بمساعدة شريك لها من كوسوفو يبلغ هو الآخر 23 عاماً. ولا يزال المشتبه بهما رهن التوقيف الاحتياطي منذ أغسطس الفائت.
وكشفت الشرطة الاثنين أن "المحققين ينطلقون من فرضية أن المشتبه بها كانت ترغب في التواري بسبب مشاكل عائلية، وأرادت ادعاء وفاتها زوراً" لتتمكن من ذلك.
وشرحت الشرطة أن الشابة الألمانية العراقية بحثت مع شريكها على الإنترنت عن امرأة تشبهها "لقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها".
وأضافت الشرطة أن المشتبه بها تواصلت قبل قتل هذه الشابة مع عدد من الشابات اللواتي يمكن أن يفين بالغرض "نظراً إلى كونهن يشبهنها"، وحاولت "عبر حساباتهن على الشبكات الاجتماعية، إقناعهنّ بمقابلتها من خلال تقديم وعود كاذبة لهن".
ونجحت بالفعل في الاتفاق مع إحداهن، وهي الضحية المستقبلية، على لقائها في 16 أغسطس. ونقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" عن أحد المحققين قوله أن الشابة التي وقع عليها الاختيار تشبه إلى حد كبير المشتبه بها.

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