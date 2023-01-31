إيطاليا تخفف قيود «كوفيد» للقادمين من الصين

أظهرت وثيقة، اطّلعت عليها «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا سوف تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين، إذ ستجعل المسحات عشوائية وليست إلزامية في مطاراتها.
وبموجب أمر جديد وقعه وزير الصحة أوراتسيو سكيلاتشي، ستطلب إيطاليا من القادمين من الصين نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بكوفيد في غضون 48 ساعة قبل مغادرة الصين بالإضافة إلى احتمال إجراء مسحات إضافية "على أساس عشوائي" عند وصولهم إلى المطار في إيطاليا.
في 28 ديسمبر الماضي، فرضت إيطاليا فحوصاً إلزامية لكشف إصابات «كوفيد»، وطلبت وثائق توضح التاريخ المرضي المرتبط بالفيروس للركاب القادمين من الصين.
سيبدأ سريان الأمر، الصادر، اليوم الثلاثاء، اعتباراً من غد الأربعاء وحتى نهاية فبراير.
ويتناقض موقف إيطاليا مع موقف فرنسا التي مددت يوم السبت نظام فحوص «كورونا» الإلزامية للوافدين من الصين حتى 15 فبراير.
وفرضت بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة واليابان، قيوداً على السفر للزوار الصينيين.
ونتيجة إعادة الصين فتح حدودها في الثامن من يناير، زادت احتمال عودة السائحين الصينيين إلى شوارع التسوق في أنحاء العالم.