الأمم المتحدة تعقد اجتماعا بين الجيش اللبناني والإسرائيلي
جنود من قوة يونيفيل في جنوب لبنان
31 يناير 2023 19:51
حث رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، اليوم الثلاثاء، الأطراف على وقف الأعمال العدائية وتقليل التوترات على الخط الأزرق، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
وترأس الجنرال لاثارو اجتماعا ثلاثيا عاديا في موقع للأمم المتحدة في منطقة "رأس الناقورة" جنوب لبنان، بحسب بيان صادر عن "اليونيفل".
وقال الجنرال لاثارو "خلال عام 2023، يجب أن نعطي الأولوية للحفاظ على وقف الأعمال العدائية. وفي جميع إجراءاتنا، يجب أن نسعى إلى خفض التصعيد وتقليل التوترات على طول الخط الأزرق".
ولفت إلى "عدم حدوث تصعيد خطير أو خرق لوقف الأعمال العدائية منذ وفمبر"، مشيرا إلى "زيادة في التوتر على طول الخط الأزرق".
وأضاف "كما كان من قبل، تقف اليونيفيل على أهبة الاستعداد لتسهيل مباحثات الخط الأزرق، ونتطلع إلى موافقة الأطراف على المضي قدما".
وعبّر لاثارو "عن تقديره لرسائل التعزية والمواساة من السلطات في كل من لبنان وإسرائيل في أعقاب هجوم 14 ديسمبر في العاقبية، والذي أسفر عن مقتل جندي من حفظة السلام وإصابة ثلاثة، أحدهم في حالة خطيرة".
وقال "اليونيفيل والسلطات اللبنانية والإيرلندية بدأت تحقيقات مستقلة لتحديد الحقائق، وأعبّر عن تقديري لدعم السلطات اللبنانية لليونيفيل في إجراء تحقيقها. الاختبار الحقيقي سيكون ضمان محاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي".
وركزت المناقشات، خلال الاجتماع، بحسب البيان "على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة".
منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية اليونيفيل كآلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة. واجتماع اليوم هو الاجتماع الـ 159 في هذا الإطار.