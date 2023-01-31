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بريطانيا: إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ليس عملياً

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
31 يناير 2023 19:23

عبر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء عن اعتقاد بلاده بأن إرسال طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ليس عمليا، وذلك بعد أن أشارت كييف إلى أنها ستضغط للحصول على مثل هذه الطائرات الغربية.

وقال المتحدث للصحفيين "الطائرات المقاتلة البريطانية معقدة للغاية وتعلم كيفية التحليق بها يتطلب شهورا. وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار، نعتقد أن إرسال تلك الطائرات إلى أوكرانيا ليس عمليا... سنواصل النقاش مع حلفائنا بشأن ما نعتقد أنه النهج الصحيح".

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المصدر: وكالات
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